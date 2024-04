Esquire Financial Holdings, Inc. est une société holding financière qui opère par l'intermédiaire de sa filiale, Esquire Bank, National Association (la Banque). La banque est une banque commerciale à service complet dont la mission est de répondre aux besoins financiers de la communauté juridique et des petites entreprises au niveau national, ainsi que des clients commerciaux et de détail sur le marché métropolitain de New York. Elle propose des produits et des solutions sur mesure à la communauté juridique et à ses clients, ainsi que des solutions de traitement des paiements dynamiques et flexibles aux propriétaires de petites entreprises, et ce, à l'échelle nationale. La banque propose également des produits bancaires traditionnels aux entreprises et aux consommateurs sur son marché local. Les produits offerts aux entreprises et aux consommateurs comprennent des chèques, des épargnes, des dépôts sur le marché monétaire et des dépôts à terme, une large gamme de prêts commerciaux et de prêts à la consommation, ainsi que les services bancaires habituels. La banque exploite une plateforme de traitement des paiements par l'intermédiaire d'organisations de vente indépendantes (ISO).

Secteur Banques