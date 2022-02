Exclusif - L'investisseur activiste Quarz s'oppose aux conditions de la fusion de 3 milliards de dollars des FPI de Singapour.

Selon une lettre ouverte du 9 février examinée par Reuters, Quarz exhorte Mapletree North Asia Commercial Trust (MNACT) à négocier une meilleure offre de Mapletree Commercial Trust (MCT).

Quarz, qui a déjà réussi à bloquer une transaction REIT à Singapour, affirme que lui et ses affiliés détiennent des participations qui les classent parmi les 10 principaux détenteurs de parts de MNACT.

Un porte-parole externe de MNACT et MCT a déclaré qu'ils n'avaient pas de commentaire immédiat à faire sur les questions de Reuters.

L'investisseur public singapourien Temasek s'est refusé à tout commentaire. Mapletree Investments Pte Ltd, un conglomérat immobilier mondial, est le plus grand détenteur de parts des deux sociétés d'investissement immobilier (REIT), détenant 32,6% de MCT et 38,1% de MNACT au 29 décembre.

Le 31 décembre, MCT a annoncé son intention d'acheter MNACT, cherchant à créer le septième plus grand REIT en Asie avec une évaluation de marché attendue d'environ 10,5 milliards de dollars australiens.

Le principal portefeuille de MNACT comprend une propriété commerciale à Hong Kong et deux en Chine, tandis que MCT est un REIT axé sur Singapour.

Quarz, qui est dirigé par Jan Moermann, un ancien banquier suisse, a déclaré qu'il soutenait la logique de l'opération mais s'opposait au ratio et au prix de la fusion.

"Quarz a été approché par de nombreux détenteurs de parts de MNACT au sujet de l'offre inférieure de MCT pour MNACT. Nous sommes d'accord sur le fait que l'offre est destructrice de valeur pour les détenteurs de parts et qu'elle sous-évalue considérablement MNACT", ont déclaré Moermann et Havard Chi, le responsable de la recherche de Quarz à Singapour, dans la lettre. MCT a proposé d'acquérir toutes les unités de MNACT en échange d'unités MCT, ou d'une combinaison d'argent et d'unités MCT qui donnait aux détenteurs d'unités de la cible 1,1949 S$ par unité.

Cela représentait une prime de 7,6 % par rapport au cours de clôture de MNACT du 27 décembre (1,11 S$) et était basé sur le prix unitaire de MCT de 2 S$. Les sociétés ont déclaré que l'offre était conforme à la valeur nette d'inventaire (VNA) de MNACT par unité.

Depuis lors, les unités de MCT ont chuté de 8,5% à 1,83 S$ à la clôture de mercredi, tandis que celles de MNACT sont restées inchangées à 1,1 S$.

Quarz a fait valoir dans la lettre que le prix proposé représentait l'une des "plus fortes décotes par rapport à la valeur nette d'inventaire en 20 ans d'histoire du marché REIT de Singapour avec de multiples reprises et fusions".

"Le conseil d'administration et la direction de MNACT devraient lancer un processus transparent et solide pour vendre les actifs au-dessus de la valeur nette d'inventaire de S$1.23 au lieu de recommander l'offre sous-optimale de S$1.08-S$1.10 de MCT", a déclaré Quarz.

Il a ajouté qu'il était convaincu que MNACT connaîtrait une forte reprise à partir du second semestre de 2022, citant les taux de vaccination mondiaux.

Le marché des REIT de Singapour est dominé par les investisseurs particuliers qui sont attirés par les dividendes élevés versés par les trusts, car les entreprises sont tenues de verser 90 % de leurs revenus locatifs. Fondé en 2011, Quarz a mené une campagne publique contre une douzaine de sociétés cotées à Singapour.

Il a rassemblé des soutiens pour bloquer une fusion en 2020 entre deux REITs de Singapour, dont les gestionnaires sont détenus par une unité du géant asiatique de la logistique ESR Cayman Ltd, marquant une rare victoire pour les fonds activistes dans la ville-État.

(1 dollar = 1,3425 dollar de Singapour)