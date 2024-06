ESR Group Ltd, anciennement ESR Cayman Ltd, est une société dont l'activité principale est la gestion de portefeuilles d'actifs logistiques. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le secteur de la gestion de fonds est principalement engagé dans la gestion d'actifs pour le compte de partenaires financiers par le biais de fonds et de véhicules d'investissement. Le secteur de l'investissement est principalement engagé dans les activités de location d'immeubles, de fonds d'investissement et de véhicules d'investissement, de fonds d'investissement immobilier (REIT) et d'autres investissements, y compris des participations minoritaires dans d'autres sociétés. Le secteur du développement est principalement engagé dans le développement continu, la construction et la vente d'immeubles logistiques d'investissement ; il tire également des bénéfices au prorata et une appréciation de la valeur au prorata par le biais de co-investissements dans les fonds et les sociétés d'investissement gérés par la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds