ESR-Logos REIT est un fonds d'investissement immobilier basé à Singapour. La société investit dans des propriétés industrielles productives de revenus dans les principaux marchés d'accès. Elle détient des participations dans un portefeuille diversifié de propriétés logistiques, de propriétés industrielles à haute spécification, de parcs d'affaires et de propriétés industrielles générales. Son portefeuille comprend 71 propriétés situées sur les marchés développés de Singapour (52 actifs), d'Australie (18 actifs) et du Japon (1 actif), ainsi que des investissements dans trois fonds immobiliers en Australie. Son portefeuille comprend 16 International Business Park, 21 & 23 Ubi Road 1, 12 Ang Mo Kio Street 65, 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, 30 Marsiling Industrial Estate Road 8, 1 Third Lok Yang Road et 4 Fourth Lok Yang Road, 25 Changi South Avenue 2, 160 Kallang Way, 30 Pioneer Road, Commodity Hub, 24 Jurong Port Road, Cold Centre, Pan Asia Logistics Centre, Gul LogisCentre, Changi DistriCentre1, Air Market Centre et d'autres encore. Son gestionnaire est ESR-LOGOS Funds Management (S) Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial