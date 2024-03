Essbio SA, anciennement Inversiones OTPPB Chile I SA, est une société chilienne qui fournit des services d'approvisionnement en eau. Ses activités sont divisées en deux secteurs d'activité : Les services sanitaires, qui comprennent la fourniture et la distribution d'eau potable, ainsi que le traitement des eaux usées ; et le service de décharge, qui est responsable de la gestion des installations de décharge. La société est spécialisée dans la construction, la réparation et l'entretien des installations sanitaires, ainsi que dans le développement de projets d'ingénierie et dans la collecte et l'élimination des eaux usées. Elle exploite une station d'épuration d'eau potable, La Mochita de Concepcion, et une station d'épuration des eaux usées. La société fournit des services à plusieurs entités, telles que le Centro Comercial Alto las Condes, l'Hospital Regional Rancagua, Nestle Chile SA, Invertec Foods, Danone Chile SA et la Gendarmerie du Chili, qui sont situées dans les régions de Libertador General Bernardo O'Higgins et Bio Bio. En outre, elle est une filiale de Inversiones OTPPB Chile II Ltda.

Secteur Services des eaux