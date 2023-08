Essent Group Ltd. est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales détenues à 100 %, offre de l'assurance hypothécaire privée, de la réassurance, des produits de gestion des risques, de l'assurance titres et des services de règlement aux prêteurs hypothécaires, aux emprunteurs et aux investisseurs afin de favoriser l'accès à la propriété. Outre l'assurance hypothécaire, elle fournit des services de souscription de contrats sur une base limitée par l'intermédiaire de CUW Solutions, LLC. Elle propose également des services d'assurance et de réassurance liés aux prêts hypothécaires par l'intermédiaire de sa filiale Essent Reinsurance Ltd, basée aux Bermudes. Elle fournit des capitaux privés pour atténuer le risque de crédit hypothécaire, ce qui permet aux prêteurs d'offrir un financement hypothécaire supplémentaire aux candidats à la propriété. Ses produits et services comprennent l'assurance hypothécaire, la souscription de contrats, ainsi que l'assurance et la réassurance basées aux Bermudes. Elle propose deux types d'assurance hypothécaire privée, à savoir l'assurance primaire et l'assurance collective. Ses filiales comprennent également Agents National Title Holding Company et Boston National Holdings LLC.