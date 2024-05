Essential Properties Realty Trust, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (FPI) à gestion interne. La société possède et gère principalement des biens immobiliers à locataire unique qui sont loués à long terme à des sociétés exploitant des entreprises axées sur les services ou sur l'expérience. La société possède un portefeuille diversifié qui se concentre sur des biens loués à des locataires dans des secteurs d'activité tels que les stations de lavage, les restaurants (principalement les restaurants à service rapide et les restaurants décontractés), l'éducation de la petite enfance, les services médicaux et dentaires, les magasins de proximité, les services automobiles, la location et la vente d'équipements, les épiceries, les divertissements, l'industrie, la santé et la remise en forme. Le portefeuille de la société se compose d'environ 1 873 biens immobiliers indépendants à bail net, avec une durée moyenne pondérée des baux de 14 ans et un ratio moyen pondéré de couverture des loyers de 3,8x. En outre, le portefeuille de la société est loué à environ 374 locataires exploitant 588 concepts différents dans 16 secteurs d'activité à travers 48 États.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié