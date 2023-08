Essential Utilities, Inc. est une société de portefeuille pour des services publics réglementés fournissant de l'eau, des eaux usées ou du gaz naturel à environ cinq millions de personnes en Pennsylvanie, dans l'Ohio, au Texas, en Illinois, en Caroline du Nord, au New Jersey, en Indiana, en Virginie, en Virginie occidentale et au Kentucky, sous les marques Aqua et Peoples. Les secteurs de la société comprennent le secteur de l'eau réglementée et le secteur du gaz naturel réglementé. Le secteur de l'eau réglementé comprend les sociétés de services publics réglementés d'eau et d'eaux usées, qui sont organisées par les États où la société fournit des services d'eau et d'eaux usées. Le secteur du gaz naturel réglementé est constitué de sociétés de services publics de gaz naturel, acquises dans le cadre de l'acquisition de Peoples Gas, pour lesquelles la Société fournit des services de distribution de gaz naturel. Sa filiale, Aqua Pennsylvania, Inc. (Aqua Pennsylvania), fournit des services d'eau ou d'eaux usées à environ la moitié du nombre total de clients des services d'eau et d'eaux usées qu'elle dessert.

Secteur Services des eaux