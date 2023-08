Essentra plc est un fournisseur mondial de composants et de solutions essentiels basé au Royaume-Uni. Les activités de l'entreprise dans le domaine des composants se concentrent sur la fabrication et la distribution d'articles en plastique moulé par injection, en vinyle moulé par immersion et en métal. Le réseau mondial de la société s'étend à plus de 28 pays et comprend 13 usines de fabrication, 24 centres de distribution et 33 centres de vente et de service. La société fournit des produits pour une variété d'applications dans des industries telles que la fabrication d'équipements, l'automobile, la fabrication, l'électronique, le médical et l'énergie renouvelable. Ses opérations de composants comprennent également l'activité Reid Supply, qui fournit une large gamme de fournitures de quincaillerie de marque à une large base de clients industriels, situés dans le Midwest des États-Unis. La société s'adresse aux fabricants interentreprises et ses marchés vont des fabricants d'armoires de données et de stations de télécommunications aux fournisseurs et fabricants automobiles.

Secteur Produits chimiques de base