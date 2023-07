Essex Property Trust, Inc. est spécialisé dans la détention, le développement et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels. A fin 2022, le portefeuille du groupe est composé de 252 unités résidentielles (62 147 appartements) situées en Californie du Sud (26 374 appartements), en Californie du Nord (23 248) et dans la région métropolitaine de Seattle (12 525).

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel