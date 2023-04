EssilorLuxottica : Oddo BHF relève sa cible

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre EssilorLuxottica, avec un objectif de cours relevé de 192 à 195 euros.



Au 1er trimestre, le CA est ressorti à 6151 ME, soit une croissance de 9.7% en publié et 8.6% à tcc. Il ressort ainsi +4% au-dessus des attentes et témoigne surtout d'une réaccélération notable de la croissance.



'Le groupe a bénéficié sur ses principaux marchés de son positionnement premium et de la très bonne tenue des montures aux marques de luxe (le solaire a encore surperformé sur l'Europe et l'Asie ce trimestre), en Asie il a en outre enregistré les effets du redémarrage de la Chine bien visibles sur février et mars', note l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo BHF remonte ses prévisions de T2 de +3.4% à +6.4%, de T3 de +3.4% à +4.2% et de T4 de +5.5% à +6.4%, d'où une croissance y/y tcc pour l'exercice désormais attendue à 6.3% contre +4.0% précédemment.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.