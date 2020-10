EssilorLuxottica : Oddo BHF reste à 'achat'

19/10/2020 | 10:23

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 138 euros sur EssilorLuxottica, expliquant 'tabler sur un rerating persistant sur le titre qui doit sur la durée retrouver un statut privilégié'.



Dans le résumé de sa note, le bureau d'études pointe de la part du géant de l'optique un message conforme à ses attentes, les trois grandes divisions voyant 'une amélioration nette au troisième trimestre'.



Oddo BHF indique ajuster légèrement ses prévisions à la baisse pour le groupe franco-italien, en raison des changes, mais remonter la croissance du troisième trimestre à taux de changes constants de -4,9% à -3,0%.



