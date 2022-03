EssilorLuxottica : Oddo reste à surperformance

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur EssilorLuxottica tout en ajustant son objectif de cours de 205 à 197 euros, après une 'fin d'année 2021 sans surprise', mais aussi l'annonce d'un 'objectif de profitabilité à terme plus ambitieux qu'attendu'.



Le bureau d'études estime en effet que le géant de l'optique a créé la surprise en annonçant une fourchette-cible de marge d'EBIT ajusté de 19-20% à horizon 2026, alors que le consensus tablait selon lui sur environ 18% pour 2025.



'Même s'il n'est pas immunisé contre un ralentissement marqué de l'économie globale, il reste clairement plus défensif que la moyenne avec plus des deux tiers de son activité liés à la prescription médicale', souligne en outre l'analyste.



