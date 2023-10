ESSILORLUXOTTICA : Stifel confirme son conseil sur le titre

Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre EssilorLuxotticaavec un objectif de cours inchangé de 210 euros.



Si 'EssiLux' n'est pas à l'abri des soubresauts de l'environnement macro-économique mondial, Stifel estime que la société devrait avoir limité les dégâts - les premiers éléments de réponses sont attendus le 19 octobre, jour de la publication des chiffres de vente du 3e trimestre.



Après +8% enregistrés au 2e trimestre, Stifel table sur une croissance organique de 4,8% au 3e trimestre (le consensus est à +5,4%) .



L'analyste évoque une croissance modérée en Amérique du nord (+1% au T3, après +2% au T2) et une activité plus dynamique attendue en Europe (+8,5%), Amérique Latine (+12%) et Asie-Pacifique (+5%).



'Nous pensons que le mix reste solide porté par les lancements récents (Varilux XR, Ray-ban Reverse...) et par la solidité continue des verres Stellest (myopie) en Chine', conclut le broker qui ajoute que les Ray-Ban Meta sont attendues dans les rayons dès la mi-octobre.



