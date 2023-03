EssilorLuxottica : UBS dégrade sa recommandation

UBS a annoncé mercredi avoir abaissé sa recommandation sur EssilorLuxottica d''achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit de 210 à 183 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque suisse justifie sa décision par la perspective d'une consommation moins prévisible sur fond d'inflation persistante.



Si l'établissement helvétique rappelle que l'activité d'EssilorLuxottica ne peut être apparentée à de la consommation discrétionnaire (c'est-à-dire non-contrainte) en raison de son exposition à 75% aux verres optiques, il met en évidence, sur la base de récentes discussions avec les acteurs du secteur, d'un risque accru de reports d'achat de la part des consommateurs.



Ce phénomène pourrait aboutir à un prolongement des cycles de remplacement susceptible à son tour de pénaliser la croissance du chiffre d'affaires, ce à quoi s'ajoutent des tensions inflationnistes qui pèsent sur les marges bénéficiaires, poursuit-il.



Dans cette perspectives, UBS explique qu'il préfère se tenir à l'écart du titre dans l'attente d'une meilleure visibilité sur les volumes d'activité et sur l'évolution des pressions inflationnistes.



