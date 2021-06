EssilorLuxottica : Oddo remonte son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur EssilorLuxottica avec un objectif de cours remonté de 157 à 163 euros hors prise en compte de Grand Vision, jugeant que le dossier reste attractif même sans cette acquisition potentielle.



Notant une amélioration nette de la tendance au deuxième trimestre, l'Amérique du Nord et le digital tirant la dynamique, le bureau d'études remonte ses estimations annuelles de CA et d'EBIT pour le géant de l'optique de près de 2% pour 2022 et 2023.



'La très bonne tenue récente du titre limite le potentiel de hausse en absolu mais la situation nous paraît un peu moins tendue de ce point de vue que pour les valeurs de luxe que nous couvrons par ailleurs', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.