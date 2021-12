Boost 2021 : le plan d'actionnariat salarié

atteint un nouveau record et couvre désormais 78 pays

Charenton-le-Pont, France (22 décembre 2021) - Les résultats de la campagne internationale d'actionnariat salarié Boost 2021 dévoilent que près de 54 000 salariés éligibles y ont souscrit dans 78 pays. Le taux de souscription atteint ainsi un niveau très élevé, à plus de 65 %, après s'être établi à 62 % l'année dernière. La campagne annuelle Boost s'est ouverte cette année à cinq pays supplémentaires : le Bangladesh, le Bénin, la Lettonie, le Maroc et l'Ukraine.

Près de 67 000 collaborateurs d'EssilorLuxottica répartis dans 85 pays détiennent ainsi aujourd'hui une participation financière dans l'entreprise, contre environ 63 000 en 2020 et 56 000 en 2019. Par ailleurs, plus de 11 000 salariés retraités d'EssilorLuxottica sont également actionnaires, signe indiscutable de leur engagement et de leur confiance envers l'entreprise. Autre chiffre également en progression, le nombre d'actionnaires salariés membres de Valoptec qui atteint désormais 20 000 personnes. Cette association indépendante d'actionnaires salariés soutient les valeurs d'EssilorLuxottica et contribue à sa gouvernance.

L'actionnariat salarié est un pilier de la culture et de la stratégie à long terme d'EssilorLuxottica. La communauté grandissante des actionnaires salariés dans le monde démontre leur volonté de contribuer activement au succès à long terme et à la croissance durable de l'entreprise. En permettant aux salariés de prendre une participation financière au capital de l'entreprise à des conditions favorables, EssilorLuxottica aligne leurs intérêts avec ceux de l'entreprise et de ses autres actionnaires.

Chaque année, le plan d'actionnariat salarié international Boost d'EssilorLuxottica est un véritable succès avec un taux de souscription en constante augmentation. Cette dynamique traduit la confiance de nos salariés dans la stratégie ambitieuse de l'entreprise et leur soutien à notre mission d'aider chacun à « mieux voir, mieux être ». Nous sommes très fiers de ces résultats et notre objectif est de continuer à déployer ce pilier de la culture de l'entreprise en continuant d'offrir cette opportunité à un maximum de salariés dans les années à venir » ont commenté Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs. Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d'optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut et Lenscrafters et depuis le 1er juillet 2021, le réseau de distribution Grandivision (grâce à une participation majoritaire). En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 milliards d'euros. L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP.

