Découvrez Ray-Ban Stories : l'alliance d'une technologie innovante et d'un style avant-gardiste

La collection Ray-Ban Stories sera disponible dans les styles Wayfarer et Wayfarer Large, modèles les plus célèbres et emblématiques de la marque depuis les années 1950. Facebook et EssilorLuxottica ont réussi à concevoir une technologie intelligente, permettant un usage toute la journée, tout en incluant un processeur Snapdragon optimisé et sans compromis sur le style, le confort et l'esthétique, le tout pour un poids de seulement 5 grammes de plus par rapport à une paire standard de Ray-Ban Wayfarer Les Ray-Ban Stories sont dotées d'une double caméra intégrée 5 MP pour capturer images et vidéos, de haut-parleurs ouverts et discrets intégrés, accompagnés d'un réseau audio à trois microphones pour assurer une transmission de qualité de la voix et du son des appels vocaux et vidéos, et une technologie de focalisation des faisceaux combiné à un algorithme de suppression du bruit de fond offrent également une qualité sonore comparable à celle d'écouteurs classiques. Les Ray-Ban Stories sont également déclinées dans deux autres styles emblématiques : le légendaire modèle rétro Round et l'iconique Meteor. Disponible en verres solaires, clairs (avec ou sans prescription), polarisés, dégradés ou avec la marque Transitions, cette collection permettra à chaque utilisateur d'ajouter à son look la touche de style de son choix.

Au-delà de son design iconique et de sa technologie innovante, Ray-Ban Stories est conçu pour fonctionner avec la nouvelle application Facebook View (sur iOS et Android). Elle permet d'importer, modifier et partager facilement les contenus captés avec les lunettes intelligentes via n'importe quelle appli de réseaux sociaux installée sur un smartphone : Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, et plus encore.