EssilorLuxottica s'est félicité de la sentence favorable rendue par le tribunal arbitral dans le cadre des procédures engagées par HAL et GrandVision. Le tribunal a jugé qu'EssilorLuxottica a le choix de mettre fin à l'acquisition de GrandVision en raison des violations significatives de GrandVision à ses obligations envers EssilorLuxottica. Ce derniera étudie actuellement ses options dans le cadre de cette transaction et communiquera en temps voulu la suite à y donner.



" Même si nous déplorons que la faute de GrandVision ait conduit à la situation actuelle, nous sommes satisfaits que le tribunal ait entendu notre position au sujet des engagements des parties et sur l'importance d'honorer ces engagements. " a déclaré Francesco Milleri, Directeur Général d'EssilorLuxottica.