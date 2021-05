ESSILORLUXOTTICA : l'activité a dépassé son niveau pré-pandémie

EssilorLuxottica a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 4,060 milliards d’euros, en hausse de 7,3 % (+14,3 % à taux de change constants). Il enregistre une hausse de 1,9 % par rapport à celui du premier trimestre de 2019 à taux de change constants. L'opticien a bénéficié d'une forte dynamique dans les verres de prescription et la vente de détail d'optique. L'E-commerce a bondi de 61 % par rapport à 2019 à taux de change constants. La croissance du groupe a été tirée par l'Amérique du Nord, la Chine et l'Australie.



"EssilorLuxottica connaît un très bon début d'année. Nous avons redoublé d'efforts face à la poursuite de la pandémie, ce qui nous a permis de réaliser une croissance significative du chiffre d'affaires, de dépasser les niveaux pré-pandémie et de répondre aux besoins structurels de bonne vision", ont commenté Francesco Milleri, directeur général d'EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica.