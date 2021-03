ESSILORLUXOTTICA : obtient le feu vert de la Commission Européenne pour le rachat de GRANDVISION

EssilorLuxottica (+2,12% à 132,40 euros) se hisse en tête du CAC 40 cet après-midi après la décision de la Commission Européenne de donner son feu vert pour acquérir GrandVision. Sous conditions toutefois, puisque l’enquête de l'autorité européenne, lancé en février 2020, "a montré qu'en augmentant ses parts de marché au détail, EssilorLuxottica aurait pu réduire l'accès des opticiens rivaux aux articles de lunetterie des marques d'EssilorLuxottica en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui aurait réduit le choix et augmenté le prix des lunettes pour les consommateurs de ces pays".



Le lunetier franco-italien a donc proposé de céder une partie de ses activités de vente au détail dans chacun des pays pour lesquels la Commission a exprimé des préoccupations.



Ainsi, en Belgique, la chaîne GrandOptical et ses 35 magasins seront vendus, mais sans la marque. L'acheteur disposera d'une licence lorsqu'il changera la marque de ces magasins à son libre choix.



En Italie, la nouvelle entité cédera au total 174 magasins, dont la totalité de la chaîne VistaSi d'EssilorLuxottica et 72 magasins de la chaîne "GrandVision by". La marque VistaSi sera cédée et les magasins "GrandVision by" deviendront des magasins VistaSi ou des magasins de la marque de l'acheteur.



Enfin, aux Pays-Bas, 142 magasins de la chaîne EyeWish seront vendus avec la marque. L'entité issue de la concentration conservera certains magasins de cette chaîne et devra leur donner un nouveau nom.



Le paquet de mesures correctives prévoit également des garanties supplémentaires pour assurer un transfert aisé de l'activité cédée à l'acquéreur, y compris des dispositions transitoires en matière d'approvisionnement et de soutien, ajoute la Commission Européenne.



Il s'agit donc d'un dénouement positif dans ce dossier qui semblait, il y a peu de temps encore, avoir du plomb dans l'aile. Rappelons qu'après la crise du Covid-19, une procédure judiciaire avait été entamée par EssilorLuxottica pour forcer le néerlandais à lui fournir des informations concernant sa gestion de la crise du Covid-19, avant d'être débouté, en juillet 2020, par le tribunal de grande instance de Rotterdam.



Plus récemment, en décembre dernier, Bloomberg avait rapporté les doutes du propriétaire des marques Ray Ban et Oakley concernant l'acquisition de GrandVision. D'une part, les 7,3 milliards proposés ne paraissaient plus pertinents compte tenu du contexte de crise, et, d'autre part, les 7 400 magasins du néerlandais (GrandOptical, Générale d'Optique...) ne paraissaient plus stratégiques en raison de la croissance des ventes en ligne d'EssilorLuxottica.



Bloomberg évoquait alors également une indemnité de rupture de 400 millions d'euros si le groupe franco-italien venait à quitter la table des négociations.