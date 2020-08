ESSILORLUXOTTICA pénalisé par un revers judiciaire dans le dossier GrandVision

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica se positionne en lanterne rouge du CAC 40, perdant 0,85% à 110,90 euros. Hier, le spécialiste des verres ophtalmiques a été débouté par le tribunal de grande instance de Rotterdam, auprès duquel il avait entamé des poursuites judiciaires en juillet afin d'obtenir de plus amples informations sur la gestion de crise du covid-19 par GrandVision, qu'il entend racheter. EssilorLuxottica ne compte toutefois pas baisser les bras et envisage de faire appel de cette décision.Dans son communiqué, la société franco-italienne s'est dite "préoccupée de l'attitude de GrandVision qui continue à refuser l'accès à des informations importantes pour l'évaluation de sa gestion pendant la crise du Covid-19".Pour rappel, le 31 juillet 2019, EssilorLuxottica avait annoncé la conclusion d'un accord avec HAL Optical Investments BV (HAL), filiale de HAL Holding NV, afin de racheter les 76,72% du capital de GrandVision détenus par HAL, pour un montant pouvant atteindre 7,2 milliards d'euros.Mais avec l'arrivée du covid-19, EssilorLuxottica a demandé à en savoir un peu plus sur les agissements de sa potentielle future filiale pendant la crise, et a ainsi lancé une procédure judiciaire le 20 juillet dernier, GrandVision n'ayant semble-t-il jamais apporté les éléments d'information demandés de façon volontaire."GrandVision a accepté une obligation contractuelle de ne pas dévier de sa trajectoire. Mais elle a radicalement changé de cap", déplorait début août Jeroen Kortmann, l'avocat du groupe franco-italien.EssilorLuxotica accuse notamment GrandVision de "ne pas avoir demandé l'autorisation à son acheteur potentiel avant de suspendre le paiement aux propriétaires de magasins, aux fournisseurs et en demandant une aide d'État, contrevenant ainsi aux accords en vigueur", selon Reuters.Malgré le rejet de sa requête, l'opticien précise que "les informations et données saisies dans les locaux de GrandVision sur permission expresse du tribunal resteront protégées de toute altération et disponibles pour des procédures ultérieures." EssilorLuxottica pourrait donc y avoir accès cours d'un éventuel procès en appel.A noter également que la Commission Européenne est censée rendre sa décision concernant ce rachat au plus tard le 27 août prochain, date butoir déjà repoussée à plusieurs reprises.