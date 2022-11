Essilor écope d'une amende de 81 mlns d'euros pour pratiques anticoncurrentielles

(Actualisation: le groupe annonce qu'il fera appel de la décision de l'Autorité de la concurrence)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité de la concurrence a annoncé mardi sanctionner Essilor International à hauteur de 81,07 millions d'euros, dont 15,4 millions d'euros en solidarité avec sa société mère EssilorLuxottica, pour "pratiques commerciales discriminatoires".

L'autorité a reproché à Essilor International SAS la mise en œuvre de pratiques commerciales discriminatoires visant à "entraver le développement en France de la vente en ligne de verres correcteurs durant 11 ans et 7 mois".

"Afin d'empêcher les sites de vente en ligne de proposer des verres de marques Essilor ou Varilux aux consommateurs, la stratégie élaborée par Essilor dès 2009 a consisté, non seulement à refuser de leur livrer des verres de marque, mais également à leur interdire d'utiliser les marques et logos d'Essilor et de communiquer sur l'origine des verres", a ajouté l'Autorité de la concurrence.

L'entreprise a indiqué dans un communiqué publié mardi soir qu'elle ferait appel de cette décision. "EssilorLuxottica est fermement convaincue de la légalité de ses pratiques et du bien-fondé de commercialiser certains segments de verres correcteurs dans des conditions permettant de garantir aux consommateurs la meilleure correction visuelle nécessaire pour répondre à leurs besoins personnels", a souligné la société.

"La société maintient également qu'elle a œuvré dans le strict respect du contexte concurrentiel et réglementaire de la période concernée", soit d'avril 2009 à décembre 2020, a-t-elle ajouté.

