EssilorLuxottica : A suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 5,607 milliards d’euros, en hausse de 33,1 % à taux de change constants (+38,1 % à taux de change courants). À base comparable, le chiffre d’affaires a augmenté de 11,5 % à taux de change constants (+15,7 % à taux de change courants). Le spécialiste de l'optique et des montures a connu une croissance à deux chiffres des régions EMEA et Amérique latine. L'Amérique du Nord est toujours robuste, observe le groupe. L'activité des lunettes de soleil a retrouvé un niveau normal grâce aux réouvertures et au luxe.



EssilorLuxottica salue également la bonne progression de l'optique portée par le portefeuille des verres de marque ainsi qu'une croissance à deux chiffres pour Ray-Ban et Oakley.