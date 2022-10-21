EssilorLuxottica-CA au T3 en hausse de 17,0% à 6,4 milliards d'euros

21 octobre (Reuters) - EssilorLuxottica SA:
* AU T3, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE S'ÉLÈVE À 6,4
MILLIARDS
D'EUROS, EN HAUSSE DE 17,0% PAR RAPPORT À 2021
* NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOTRE VISION STRATÉGIQUE ET
NOTRE
CAPACITÉ À RÉALISER NOS PERSPECTIVES À LONG TERME
* CROISSANCE DE 8,2% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS AU TROISIÈME
TRIMESTRE
* AU T3 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, EMEA EN CROISSANCE DE
9,2%,
AMÉRIQUE DU NORD EN CROISSANCE DE 3,4% MALGRÉ UNE BASE DE
COMPARAISON ÉLEVÉE
* AU T3 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, ASIE-PACIFIQUE ET
AMÉRIQUE
LATINE EN CROISSANCE À DEUX CHIFFRES
* AU T3 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, VENTES À MAGASINS
COMPARABLES
EN PROGRESSION DE 6,5%
* AU T3 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, E-COMMERCE À 7% DU
CHIFFRE
DAFFAIRES DU GROUPE, RETOUR À LA CROISSANCE AU T3
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(Redaction de Gdansk)