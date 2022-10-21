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ESSILORLUXOTTICA

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EssilorLuxottica-CA au T3 en hausse de 17,0% à 6,4 milliards d'euros

21/10/2022 | 07:08
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21 octobre (Reuters) - EssilorLuxottica SA:

* AU T3, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE S'ÉLÈVE À 6,4 MILLIARDS D'EUROS, EN HAUSSE DE 17,0% PAR RAPPORT À 2021

* NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOTRE VISION STRATÉGIQUE ET NOTRE CAPACITÉ À RÉALISER NOS PERSPECTIVES À LONG TERME

* CROISSANCE DE 8,2% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS AU TROISIÈME TRIMESTRE

* AU T3 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, EMEA EN CROISSANCE DE 9,2%, AMÉRIQUE DU NORD EN CROISSANCE DE 3,4% MALGRÉ UNE BASE DE COMPARAISON ÉLEVÉE

* AU T3 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, ASIE-PACIFIQUE ET AMÉRIQUE LATINE EN CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

* AU T3 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, VENTES À MAGASINS COMPARABLES EN PROGRESSION DE 6,5%

* AU T3 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, E-COMMERCE À 7% DU CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE, RETOUR À LA CROISSANCE AU T3 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Redaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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CA 2022 24 055 M 23 648 M -
Résultat net 2022 2 375 M 2 335 M -
Dette nette 2022 7 348 M 7 223 M -
PER 2022 29,0x
Rendement 2022 2,01%
Capitalisation 70 478 M 69 286 M -
VE / CA 2022 3,24x
VE / CA 2023 3,03x
Nbr Employés 186 374
Flottant 63,0%
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zone bourse
Graphique plein écran
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Objectif de cours Moyen 179,62 €
Ecart / Objectif Moyen 13,0%
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David Wielemans Chief Financial Officer
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Jean-Luc Biamonti Independent Director
Marie-Christine Coisne-Roquette Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
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HERMÈS INTERNATIONAL-15.04%133 457
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA-26.98%56 898
LULULEMON ATHLETICA INC.-24.16%37 853
TITAN COMPANY LIMITED4.17%28 302