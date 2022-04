EssilorLuxottica: Chiffre d'affaires du premier trimestre 2022: Un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2022

Un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres

C hiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros en progress ion de 38 % par rapport à 2021

C hiffre d'affaires comparable 2 en croissance de 11,5 % à taux de change constants 1 , toutes les régions positives

Croissance à deux chiffres de s régions EMEA et Amérique latine , Amérique du Nord toujours robuste

A ctivité des lunettes de soleil : retour à un niveau normal, porté par les réouvertures et l’impulsion donnée par le luxe

Bonne progression de l'optique portée par le po rtefeuille des verres de marque

Croissance à deux chiffres pour Ray-Ban et Oakley

Charenton-le-Pont, France (22 avril 2022 – 7 h 00) – EssilorLuxottica annonce que son chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2022 s'élève à 5 607 millions d’euros, en hausse de 33,1 % à taux de change constants1 par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 (+38,1 % à taux de change courants). À base comparable2, le chiffre d’affaires a augmenté de 11,5 % à taux de change constants1 (+15,7 % à taux de change courants).

Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica, ont déclaré :

« Nous avons connu un très bon début d’année, avec une solide performance et des résultats positifs dans toutes les régions et divisions. C’est une période favorable pour EssilorLuxottica : la saison solaire s’annonce bonne, la demande pour les marques de luxe reste soutenue et nos innovations produits, telles que Stellest, ont le potentiel de changer la vie d’un grand nombre de personnes. L’avancée rapide dans l’intégration de GrandVision est une étape significative dans notre parcours en tant qu’entreprise de réseau, intégrée verticalement, et activement engagée à faire croître l’industrie pour le bénéfice de l’ensemble de ses acteurs.

En tant qu’entreprise guidée par une Mission unique, nous avons également poursuivi nos activités caritatives et nos initiatives d’économie inclusive. Sur les trois premiers mois de l’année, nous avons apporté un accès à la santé visuelle à près de 2 millions de personnes et nous avons contribué à former près d’un millier de micro-entrepreneurs de la vision dans des communautés en développement. Depuis 2013, nos actions ont ainsi permis à plus de 475 millions de personnes dans des communautés défavorisées de bénéficier d’une bonne vision.

Nous avons récemment réuni 4 millions d’euros pour aider la population en Ukraine et avons apporté un soutien direct à nos collègues et à leurs familles dans la région. Notre contribution financière, qui regroupe les dons effectués par 10 000 salariés, abondés par EssilorLuxottica, et une contribution d’un million d’euros de la Fondation Leonardo Del Vecchio, permettra d’aider des ONG reconnues sur le terrain. Nous sommes fiers de cette initiative et de la mobilisation de nos équipes sur des sujets importants comme celui-là ».





