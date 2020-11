EssilorLuxottica : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020

Notre volonté de promouvoir un large portefeuille de marques, de digitaliser le parcours consommateur et plus largement de remodeler et transformer l'industrie de l'optique ophtalmique et de la lunetterie, nous donne une grande confiance dans les perspectives d'avenir du groupe pour 2021 et au-delà », ont déclaré Francesco Milleri, Directeur Général et Vice-Président de Luxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général d'Essilor.

EssilorLuxottica s'est renforcée dans ce contexte d'affaires inhabituel, qui a démontré les avantages constitués par la résilience de notre activité d'optique et par notre portefeuille équilibré en termes de produits, d'activités et de pays.

Alors que la deuxième vague de COVID-19 conduit à de nouveaux confinements en Europe, notre priorité reste la protection de nos employés et l'engagement avec nos clients et partenaires, tout en continuant à gérer de près la continuité de nos activités et le contrôle de nos coûts.

"Nous sommes heureux du remarquable rebond de l'activité au cours du troisième trimestre et fiers de tous nos employés qui l'ont rendu possible. Ils ont su s'adapter rapidement à un environnement difficile et à de nouvelles conditions de travail pour permettre au groupe de poursuivre sa reprise solide.

Point sur le COVID-19

Au cours des derniers mois, les besoins de bonne vision ont confirmé leur résilience ainsi que leur caractère structurel malgré la volatilité de l'environnement sanitaire et commercial. L'optique, qui représente plus de 70% du chiffre d'affaires de la société, a tiré la reprise de la dynamique commerciale. Cette situation s'explique non seulement par un rattrapage de la demande, mais également par une prise de conscience accrue des consommateurs sur la nécessité de prendre soin de leurs yeux, en particulier du fait du temps accru qu'ils passent devant des écrans dans le nouvel environnement COVID-19. Ceci a favorisé par ricochet un appétit récurrent des consommateurs pour plus de valeur ajoutée dans leurs solutions d'optique ophtalmique et de lunetterie.

Pour faire face aux défis et opportunités engendrés par l'incertitude actuelle, le groupe s'est montré à la hauteur de sa mission en soutenant ses employés et ses clients au moment où ils en avaient le plus besoin. En retour, la forte motivation, l'engagement et le professionnalisme des plus de 150 000 collaborateurs et 400 000 distributeurs d'EssilorLuxottica lui ont permis de continuer à exercer responsabilité et leadership au sein de l'industrie. Le groupe a pu s'appuyer en cela sur son solide pipeline de nouveaux produits de marque, bien adaptés au nouvel environnement, sur sa volonté d'améliorer l'expérience consommateurs en magasin et sur la flexibilité de sa chaîne d'approvisionnement au profit de toutes les catégories de produits, tant au niveau mondial que local.

fin septembre, plus de 95% des magasins du groupe avaient rouvert à travers le monde. En parallèle, la société a mis à profit sa capacité unique à s'engager auprès des professionnels de l'optique indépendants. Les nouvelles conditions de travail post-confinement ont révélé le fort esprit d'entreprise qui anime ces professionnels de l'optique ainsi que leur capacité à s'adapter rapidement au nouvel environnement commercial.

Ceci a contribué au déploiement ou à l'accélération d'initiatives commerciales majeures, avec des programmes de partenariat dédiés aux professionnels de l'optique (EssilorLuxottica 360, Essilor Experts, STARS), le développement prometteur de nouvelles catégories de produits telles que la gestion de la myopie (avec le lancement de Stellest) et la montée en puissance des paires de lunettes complètes (avec Ray-Ban Authentic). Les ventes en ligne ont augmenté de 40%1 pour atteindre un record de 878 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020, portées par les plateformes de marques propriétaires de la société (Ray-ban.com, Oakley.com et SunglassHut.com) ainsi que par plusieurs sites multimarques (EyeBuyDirect.com, Clearly.ca, Visiondirect.co.uk). De multiples initiatives numériques ont rapidement transformé la stratégie de commercialisation de la société, dont l'extension du déploiement de Smart Shopper ainsi que la télé-optométrie en magasin.

La crise du COVID-19 s'est révélée être un catalyseur essentiel pour mettre en œuvre les décisions clés prises par EssilorLuxottica juste avant la pandémie: approfondir son intégration, simplifier son organisation, accélérer son processus de décision, digitaliser son activité et transformer le secteur de l'optique ophtalmique et de la lunetterie tout en contrôlant ses coûts et en préservant sa trésorerie.

Alors que la pandémie réaccélère à travers l'Europe et que cette seconde vague augmente l'incertitude des prochaines semaines, le groupe va continuer à prioriser ces domaines, tout en se concentrant sur la protection des employés, la continuité des activités et la proximité des partenariats avec les clients et toutes les parties prenantes.

