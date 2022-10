EssilorLuxottica: Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 - Maintien du rythme à plus de 8 %, toutes les régions en croissance

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022

Maintien du rythme à plus de 8 %, toutes les régions en croissance

Chiffre d’affaires du Groupe à 6 ,4 milliards d’euros , en progression de 17 ,0 % 2 au T3 par rapport à 2021

Croissance de 8,2 %2 à taux de change constants1 au troisième trimestre

Croissance de 8,8 %2 à taux de change constants1 sur les neuf premiers mois





Au T3 à taux de change constants1 :

EMEA en c roissance de 9 ,2 % 2 , Amérique du Nord en croissance de 3,4 % 2 malgré une base de comparaison élevée

Asie-Pacifique et Amérique latine en croissance à deux chiffres

V entes à magasins comparables 3 en progression de 6,5 %

E-commerce à 7% du chiffre d’affaires du Groupe, retour à la croissance au T3

Charenton-le-Pont, France (21 octobre 2022 – 7h00) – EssilorLuxottica annonce que son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2022 s'élève à 6 394 millions d’euros, en hausse de 8,2 %2 à taux de change constants1 par rapport au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 (+17,0 %2 à taux de change courants).

Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Président-Directeur Général et Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica, ont déclaré: « Nous avons réalisé une solide performance sur le troisième trimestre. Toutes les régions sont en croissance, de l’Asie-Pacifique à l’Amérique latine, et d’EMEA à l’Amérique du Nord. Ces résultats démontrent une fois de plus la puissance de notre modèle, ainsi que la détermination et l’agilité de nos presque 200 000 collaborateurs dans le monde, engagés dans la réalisation de la vision à long terme que nous avons partagée lors de notre récente Journée Investisseurs.

Ensemble, nous pouvons avoir un réel impact, comme en attestent notre sixième place dans le classement 2022 « Change The World » du magazine Fortune et notre mobilisation dans le cadre de la Journée Mondiale de la Vue. Celle-ci a permis, au travers d’initiatives de santé visuelle, de toucher plus de 350 000 enfants et adultes dans le monde en une semaine. Nous sommes un Groupe qui délivre des résultats et soutient ses parties prenantes sur le long terme ; cela témoigne de notre engagement à faire croître le marché, pour le bénéfice de tous.

Nous sommes confiants dans notre vision stratégique et notre capacité à réaliser nos perspectives à long terme ».

Pièce jointe