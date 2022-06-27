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ESSILORLUXOTTICA

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EssilorLuxottica : Document AMF CP. 2022DD848740

27/06/2022 | 19:05
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2022DD848740

24 juin 2022

FR0000121667 - DD152214

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ROMOLO BARDIN, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ESSILORLUXOTTICA

LEI : 549300M3VH1A3ER1TB49

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 21 juin 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000121667

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 135.6000 Euro

VOLUME : 136.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 135.6000 Euro

VOLUME : 136.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 juin 2022

COMMENTAIRES :

L'Assemblé Générale des actionnaires réunie le 25 Mai 2022 a approuvé le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2021

d'un montant de 2,51 euro par action ainsi que l'option de paiement du solde du dividende en action. Le paiement du dividende et le règlement-livraison des actions nouvelles ont eu lieu le 21 Juin 2022. Le prix d'émission des actions nouvelles est de 135,60.

M. Bardin a opté pour le paiement du dividende en actions et a reçu à ce titre 136,00 actions EssilorLuxottica S.A.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

EssilorLuxottica SA published this content on 27 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 June 2022 17:04:04 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 23 430 M 24 715 M -
Résultat net 2022 2 272 M 2 396 M -
Dette nette 2022 7 084 M 7 472 M -
PER 2022 27,8x
Rendement 2022 2,15%
Capitalisation 64 421 M 68 351 M -
VE / CA 2022 3,05x
VE / CA 2023 2,81x
Nbr Employés 150 316
Flottant 64,2%
Graphique ESSILORLUXOTTICA
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 22
Dernier Cours de Clôture 146,55 €
Objectif de cours Moyen 186,90 €
Ecart / Objectif Moyen 27,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Francesco Milleri Chief Executive Officer & Non-Independent Director
David Wielemans Chief Financial Officer
Leonardo del Vecchio Executive Chairman
Cristina Scocchia Independent Director
Jean-Luc Biamonti Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-19.20%311 982
HERMÈS INTERNATIONAL-30.50%117 834
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA-25.41%61 103
LULULEMON ATHLETICA INC.-25.06%37 445
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED-24.04%30 700