EssilorLuxottica : Document AMF CP. 2022DD848770

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2022DD848770
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24 juin 2022
FR0000121667 - DD152218
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Nicoletta Zampillo personne liée à Leonardo Del Vecchio, Président du Conseil d'Administration de EssilorLuxottica
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ESSILORLUXOTTICA
LEI : 549300M3VH1A3ER1TB49
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 21 juin 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000121667
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 135.6000 Euro
VOLUME : 6 624.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 135.6000 Euro
VOLUME : 6 624.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 juin 2022
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