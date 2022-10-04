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    EL   FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

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EssilorLuxottica : Document AMF CP. 2022DD864567

04/10/2022 | 18:22
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2022DD864567

04 octobre 2022

FR0000121667 - DD153547

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Virginie PITRE MERCIER, Administratrice représentant l'association Valoptec

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ESSILORLUXOTTICA

LEI : 549300M3VH1A3ER1TB49

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 139.0000 Euro

VOLUME : 1 144.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 139.0000 Euro

VOLUME : 1 144.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 04 octobre 2022

COMMENTAIRES :

Acquisition du plan d'actions de performance 2019 au prix de 139€

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

EssilorLuxottica SA published this content on 04 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 October 2022 16:21:12 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 23 929 M 23 541 M -
Résultat net 2022 2 394 M 2 356 M -
Dette nette 2022 7 345 M 7 226 M -
PER 2022 26,2x
Rendement 2022 2,24%
Capitalisation 63 113 M 62 089 M -
VE / CA 2022 2,94x
VE / CA 2023 2,75x
Nbr Employés 186 374
Flottant 63,0%
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 142,25 €
Objectif de cours Moyen 178,65 €
Ecart / Objectif Moyen 25,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Francesco Milleri Chairman & Chief Executive Officer
David Wielemans Chief Financial Officer
Cristina Scocchia Independent Director
Jean-Luc Biamonti Independent Director
Marie-Christine Coisne-Roquette Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ESSILORLUXOTTICA-24.03%62 089
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-16.37%300 306
HERMÈS INTERNATIONAL-20.05%126 287
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA-29.78%55 370
LULULEMON ATHLETICA INC.-25.38%37 245
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED-28.83%28 761