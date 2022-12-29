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    EL   FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

(EL)
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EssilorLuxottica : Document AMF CP. 2022DD877789

29/12/2022 | 18:14
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2022DD877789

29 décembre 2022

FR0000121667 - DD154752

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Paul DU SAILLANT, Directeur Général Délégué

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ESSILORLUXOTTICA

LEI : 549300M3VH1A3ER1TB49

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Parts du plan épargne entreprise

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 169.8530 Euro

VOLUME : 8 831.7470

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 169.8530 Euro

VOLUME : 8 831.7470

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Vente de parts disponibles du PEE en vue du paiement de frais fiscaux suite à une donation d'actions EssilorLuxottica en cours.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

EssilorLuxottica SA published this content on 29 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 December 2022 17:13:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 24 411 M 25 930 M -
Résultat net 2022 2 368 M 2 515 M -
Dette nette 2022 7 311 M 7 766 M -
PER 2022 30,7x
Rendement 2022 1,93%
Capitalisation 75 481 M 80 179 M -
VE / CA 2022 3,39x
VE / CA 2023 3,16x
Nbr Employés 186 374
Flottant 63,0%
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 169,75 €
Objectif de cours Moyen 184,66 €
Ecart / Objectif Moyen 8,78%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Francesco Milleri Chairman & Chief Executive Officer
David Wielemans Chief Financial Officer
Cristina Scocchia Independent Director
Jean-Luc Biamonti Independent Director
Marie-Christine Coisne-Roquette Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ESSILORLUXOTTICA-9.34%80 179
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-5.56%365 474
HERMÈS INTERNATIONAL-4.79%162 401
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA-11.35%74 722
LULULEMON ATHLETICA INC.-19.52%39 397
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED-11.89%35 861