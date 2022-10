EssilorLuxottica : En cette Journée Mondiale de la Vue, OneSight EssilorLuxottica Foundation se bat pour que chaque enfant ait « le droit de voir ».

En cette Journée Mondiale de la Vue, OneSight EssilorLuxottica Foundation se bat pour que chaque enfant ait « le droit de voir ».

Une campagne mondiale, illustrée par le célèbre photographe Steve McCurry, met en évidence

les difficultés d'accès à la santé visuelle qui touchent 2,7 milliards de personnes.

Paris, France (10 octobre 2022) - OneSight EssilorLuxottica Foundation a créé un accès durable à la santé visuelle pour des millions de personnes vivant dans des communautés qui en étaient dépourvues. À l'occasion de la Journée Mondiale de la Vue le 13 octobre, EssilorLuxottica et OneSight EssilorLuxottica Foundation réaffirmeront leur engagement à travers une campagne de sensibilisation intitulée « The Right to See » (le droit de voir) relayée via plusieurs canaux de communication. Cette campagne comprend aussi un certain nombre d'événements, destinés à apporter des solutions visuelles à ceux qui en ont besoin.

Aujourd'hui, 2,7 milliards de personnes dans le monde, dont près d'un enfant sur 3, souffrent d'une mauvaise vision non corrigée. OneSight EssilorLuxottica Foundation vise à accélérer la mission d'EssilorLuxottica d'aider chacun à « mieux voir, mieux être » et son ambition de contribuer à éliminer la mauvaise vision non corrigée en une génération.

Pour la Journée Mondiale de la Vue, OneSight EssilorLuxottica Foundation est fière de s'associer au photographe américain de renommée mondiale, Steve McCurry, qui a réalisé les puissants portraits de deux enfants que l'on pourra apprécier au travers de toutes les canaux digitaux de OneSight EssilorLuxottica Foundation et d'EssilorLuxottica. La campagne sera soutenue par les marques, les entités commerciales et les salariés d'EssilorLuxottica à travers le monde.