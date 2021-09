EssilorLuxottica : Essilor et Luxottica lancent EssilorLuxottica 360, leur premier programme commercial conjoint au Canada

Essilor et Luxottica lancent EssilorLuxottica 360,

leur premier programme commercial conjoint au Canada

Montréal, Québec (Septembre 2021) - Essilor et Luxottica, divisions d'EssilorLuxottica au Canada, annoncent le lancement sur le marché canadien de leur nouveau programme conjoint EssilorLuxottica 360, destiné à soutenir la croissance des professionnels de la vue indépendants. Dans une période où ces professionnels ont plus que jamais besoin du soutien de l'industrie, EssilorLuxottica 360est conçu pour les aider à augmenter le nombre de patients, la visibilité et le taux de conversion, tout en améliorant l'expérience patient et la rentabilité de leur bureau.

Dans leurs efforts pour relancer leur activité dans cette période inédite, les professionnels de la vue bénéficieront ainsi du plein soutien d'Essilor et de Luxottica. Parce que c'est la fréquentation qui génère l'activité, les membres d'Essilorluxottica 360 pourront bénéficier d'un meilleur référencement visant à améliorer leur visibilité et augmenter le nombre de patients en bureau grâce à des campagnes publicitaires et des outils de marketing numérique.

Les professionnels de la vue ayant une présence de plus en plus importante sur Internet et sur les réseaux sociaux, EssilorLuxottica 360 offre à ses membres un accès aux outils numériques d'EssilorLuxottica, notamment au Smart Shopper, qui améliore l'expérience d'achat en proposant un catalogue quasi illimité de produits et de styles ainsi que des fonctionnalités d'essai virtuel. Ils pourront également avoir accès à des outils de personnalisation de produits pour Ray-Ban et Oakley, ainsi qu'aux écrans numériques de Luxottica. EssilorLuxottica a également investi dans des outils pour aider les professionnels de la vue à gérer et à dynamiser leurs propres médias sociaux avec du contenu de marque pour attirer les consommateurs vers leurs bureaux grâce à Promoboxx et au programme Essilor Experts.

Les membres auront également accès à la toute nouvelle plateforme de formation d'EssilorLuxottica, Leonardo. Cette dernière offre une expérience de formation innovante et apporte une nouvelle approche avec un contenu de formation exceptionnel dispensé par des experts de l'industrie.

EssilorLuxottica 360 sera ouvert aux partenaires Essilor Experts qui souhaitent développer leur activité à travers le solide portefeuille de marques de montures Luxottica et de la technologie de verres avancée Essilor. Les membres EssilorLuxottica 360 auront accès à des offres commerciales privilégiées sur tout achat de montures Luxottica et à un incitatif de lancement flexible qui leur permettra de découvrir de nouvelles marques pour leur bureau.