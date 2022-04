EssilorLuxottica: EssilorLuxottica et GrandVision finalisent la vente à ORIG BENE de magasins aux Pays-Bas et en Belgique

EssilorLuxottica et GrandVision finalisent la vente à ORIG BENE

de magasins aux Pays-Bas et en Belgique

Charenton-le-Pont, France, Schiphol, Pays-Bas et Graz, Autriche (4 avril 2022 – 8h00) EssilorLuxottica, GrandVision et Optic Retail International Group BENE, une entité de MPG Austria (“ORIG/MPG”), annoncent aujourd’hui que les sociétés ont finalisé l’acquisition par ORIG/MPG des 142 magasins EyeWish aux Pays-Bas et des 35 magasins GrandOptical en Belgique Cela fait suite aux engagements pris auprès de la Commission Européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l’acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica. EssilorLuxottica, GrandVision et ORIG/MPG confirment que la Commission Européenne a approuvé l’opération.

