EssilorLuxottica : Fabrizio Uguzzoni nommé Président des Activités Wholesale d'EssilorLuxottica en Amérique du Nord

Fabrizio Uguzzoni nommé Président des Activités Wholesale

d'EssilorLuxottica en Amérique du Nord

M. Uguzzoni dirigera les activités montures et verres du Groupe en Amérique du Nord ; Rick

Gadd, Président d'Essilor en Amérique du Nord, reste en charge des activités Essilor

New York, Etats-Unis(3 août 2021) - EssilorLuxottica annonce aujourd'hui la nomination de Fabrizio Uguzzoni en qualité de Président des Activités Wholesale (commerce de gros) d'EssilorLuxottica en Amérique du Nord. Basé à New York, il dirigera les activités montures et verres d'EssilorLuxottica dans la région. Rick Gadd, Président d'Essilor en Amérique du Nord, rapportera à Fabrizio Uguzzoni.

Cette structure de gouvernance unifiée représente une étape naturelle dans le processus d'intégration. Essilor et Luxottica ont déjà réalisé des avancées significatives dans la construction d'une entreprise unifiée, en créant de nouvelles opportunités pour l'ensemble de leurs clients. Ce à travers d'initiatives conjointes en faveur des professionnels de la vue indépendants, telles que le programme EssilorLuxottica 360 et l'offre Ray-Ban Authentic - Essilor Special Edition. En juin dernier, EssilorLuxottica a également participé pour la première fois en tant qu'entreprise unifiée au salon Vision Expo East ainsi qu'à la réunion annuelle de l'Académie américaine d'optométrie (AAO). A cette occasion, le Groupe a par ailleurs annoncé un investissement conséquent dans l'initiative « Alliance for Patient Safety » de l'AAO visant à améliorer l'accès aux soins visuels.

Nous sommes heureux de continuer de poser les jalons d'EssilorLuxottica en Amérique du Nord, en confiant à Fabrizio ce rôle de tout premier plan. Fabrizio a toujours été un fervent défenseur de la santé visuelle et son travail a servi de véritable pierre angulaire pour réinventer à la fois la relation entre notre Société et nos clients, ainsi que l'offre commerciale et le soutien que nous leur garantissons. Il a ainsi contribué à définir de nouveaux standards pour le secteur » ont déclaré Francesco Milleri et Paul du

Saillant, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica. « En sa qualité de Président d'Essilor en Amérique du Nord, Rick continuera à travailler main dans la main avec les professionnels de la vue indépendants afin de soutenir leur succès à long terme. Il travaillera également avec Fabrizio en vue de bâtir la nouvelle organisation de la Société dans la région. Avec eux, nos activités en Amérique du Nord disposent de l'équipe idéale pour mener EssilorLuxottica vers l'avenir. »

Fabrizio Uguzzoni a rejoint Luxottica en 2009 et a été nommé Président des Activités Wholesale de Luxottica en 2016. Il siège actuellement au Conseil d'administration de The Vision Council et de OneSight, organisme international à but non lucratif.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs. Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions®pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale, ainsi que GrandVision depuis le 1er juillet 2021 (avec 76,72% du capital).

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 milliards d'euros.

L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP..