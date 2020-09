EssilorLuxottica : Facebook et EssilorLuxottica annoncent un partenariat dans les lunettes intelligentes

Facebook et EssilorLuxottica annoncent un partenariat

dans les lunettes intelligentes

Menlo Park, Californie, et Charenton-le-Pont, France (16 septembre 2020 – 19 h 15 CEST) – Facebook, Inc. et EssilorLuxottica annoncent un partenariat pluriannuel pour le développement d'une nouvelle génération de lunettes intelligentes. L'information a été rendue publique par Mark Zuckerberg lors de la conférence annuelle Facebook Connect, diffusée en ligne, depuis la Californie.

Ce partenariat combinera les applications et technologies de Facebook avec le leadership et les marques emblématiques de Luxottica et l’expertise d'Essilor dans les verres de lunettes pour aider les consommateurs à être mieux connectés avec leurs amis et leur famille. Ce premier produit commun sera commercialisé sous la marque Ray-Ban, la marque de lunettes la plus populaire au monde. Son lancement est prévu pour 2021. Cette innovation réunira tout ce que les deux univers ont de meilleur, à savoir l'innovation technologique et l'élégance du style, pour créer des lunettes intelligentes que les consommateurs aimeront porter.

« Nous sommes passionnés par la recherche d'objets destinés à permettre à chacun de rester connecté avec ses proches. Les objets connectés à porter sur soi, ou ʺwearablesʺ, ont ce potentiel. Notre partenaire EssilorLuxottica, qui est animé par la même ambition, apportera son expertise et son catalogue de marques mondialement renommées pour qu'ensemble nous puissions créer les premières lunettes intelligentes vraiment tendance », a déclaré Andrew Bosworth, vice-président de Facebook Reality Labs.

« Nous sommes particulièrement fiers de collaborer avec Facebook, qui positionne une marque aussi emblématique que Ray-Ban dans un univers toujours plus digital et social. En associant cette marque, que des millions de consommateurs aiment et portent chaque jour, à des technologies qui rendent le monde plus proche, nous allons redéfinir les attentes concernant les objets connectés que les consommateurs portent sur eux. Nous ouvrons la voie à une nouvelle génération de produits destinés à changer notre vision du monde », a quant à lui affirmé Rocco Basilico, Chief Wearables Officer chez Luxottica.

Le nom, les spécifications, les fonctionnalités, le prix et d'autres informations sur le produit seront communiqués en amont du lancement en 2021.

