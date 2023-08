La structure et les objectifs de la part variable, la rémunération à long terme et l'ensemble des autres éléments de rémunération seront arrêtés par le Conseil d'administration du 11 mars prochain dans le cadre de la politique de rémunération 2021 qui sera ensuite soumise à l'approbation des actionnaires.

En application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération des mandataires sociaux sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale et figurera dans le document universel d'enregistrement qui sera posté sur le site internet du groupe, dans la section « Rémunération et Avantages » du chapitre 2 « Gouvernance d'entreprise ».

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs. Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale. En 2019, EssilorLuxottica employait plus de 150 000 collaborateurs et affichait un chiffre d'affaire consolidé de 17,4 milliards d'euros.

L'action EssilorLuxottica est cotée sur la place boursière Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes et symboles : ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.