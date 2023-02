EssilorLuxottica-La croissance des ventes a ralenti au T4

23 février (Reuters) - EssilorLuxottica a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, mais bien plus faible que celle enregistrée sur les mois précédents de 2022 en raison d'une "performance négative" en Chine, frappée par des restrictions contre le COVID-19, et d'une stagnation de l'activité au Brésil.

Le fabricant des lunettes de soleil Oakley et Ray-Ban a affiché une chiffre d'affaires à 6,11 milliards d'euros au cours du quatrième trimestre, en progression de 3,9% sur un an à taux de change constants.

Pour comparaison, le chiffre d'affaires à changes constants avait progressé de 8,2% au troisième trimestre et de 8,8% sur les neuf premiers mois de 2022.

EssilorLuxottica met en avant une base de comparaison élevée mais cite également "l'impact négatif" des restrictions sanitaires en Chine continentale et une activité stable au Brésil.

De fait, le chiffre d'affaires de l'Asie-Pacifique et celui de l'Amérique latine ont respectivement progressé de 3,1% et de 0,6% à taux de change constants sur les trois derniers mois de 2022, contre des progressions de 22,7% et de 12,6% au troisième trimestre.

A la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica reculait de 2,83% à 169,60 euros vers 09h00 GMT, lanterne rouge du CAC 40 qui progressait de 0,3% au même moment.

"Les résultats d'EssilorLuxottica ont certainement été plus modestes au T4/S2 que les tendances observées plus tôt en 2022", ont souligné dans une note les analystes de Jefferies.

Le groupe franco-italien de lunettes a indiqué que la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) avait été sa région la plus performante au cours du quatrième trimestre, grâce à une solide croissance des ventes en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Scandinavie.

Les ventes dans cette région ont augmenté de 6,2% à taux de change constants pour atteindre 2,09 milliards d'euros.

EssilorLuxottica a proposé de porter son dividende à 3,23 euros par action, en hausse de 29% par rapport à l'an dernier. (Reportage Jagoda Darlak ; version française Lina Golovnya et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)