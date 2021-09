EssilorLuxottica : Lutter ensemble contre la myopie à travers des partenariats internationaux

La prévalence de la myopie et ses retombées sociales, économiques et sanitaires font que la simple correction de la myopie n'est plus une solution viable. Pour aller de l'avant, il est indispensable d'effectuer un réel changement basé sur une approche pluridisciplinaire et collaborative.

Aujourd'hui, notre Société demeure en première ligne de la lutte contre la myopie et développe des innovations révolutionnaires telles que le verre Essilor Stellest. Nous nouons également des partenariats fortement axés sur la formation, la sensibilisation et la mobilisation pour avoir un impact indispensable sur la vie des enfants du monde entier.

Afin de soutenir l'engagement d'EssilorLuxottica à former et motiver les professionnels de la santé visuelle à devenir proactifs dans la gestion de la myopie chez les enfants, Essilor, en tant que leader mondial de l'optique ophtalmique, collabore avec trois organisations mondiales de renom pour apporter un véritable changement positif : l'International Myopia Institute, le Myopia Profile et la Global Myopia Awareness Coalition.

Le Groupe est sponsor platine de l'International Myopia Institute (IMI), un organisme consensuel d'experts de la myopie et co-sponsor de ses très attendus livres blancs 2021 sur la myopie. Il a également co-écrit le livre blanc intitulé Industry Guidelines and Ethical Considerations for Myopia Control' et publié plusieurs articles en collaboration avec l'IMI, afin de partager les analyses d'experts concernant l'amélioration de la gestion clinique de la myopie. Elle a également organisé une table ronde avec des experts de l'IMI.

Afin de fournir aux professionnels de la vue les connaissances cliniques, les compétences et les ressources concrètes nécessaires pour gérer la myopie chez l'enfant, le Groupe a également établi un partenariat avec Myopia Profile, leader international de la formation en matière de myopie. Ce partenariat contribue en outre à accroître la sensibilisation du public à la myopie et à encourager davantage de parents à faire examiner la vue de leurs enfants.

En tant que membre fondateur de la Global Myopia Awareness Coalition ou GMAC (Coalition mondiale de sensibilisation à la myopie), le Groupe, aux côtés d'autres acteurs majeurs du secteur et d'associations de santé visuelle, sensibilise le public à la myopie chez l'enfant. La coalition a mené des initiatives de recherche exhaustives auprès de parents aux États-Unis et, en se basant sur des données clés de cette recherche, a ensuite lancé plusieurs puissantes campagnes publiques de sensibilisation à la myopie. Sa dernière campagne, « Little Kid Licence », avait pour objectif premier de sensibiliser le public à la myopie chez l'enfant et aux nouveaux traitements disponibles - autres que les lunettes et verres de contact classiques - susceptibles de ralentir la progression de la myopie et donner aux enfants les moyens de réussir.

EssilorLuxottica continuera à étendre ses partenariats à l'échelle mondiale afin de mieux comprendre les voies d'apparition et de progression de la myopie, de proposer des solutions innovantes et d'aider à former et équiper les professionnels de la santé, afin qu'ils puissent assurer une meilleure gestion de la myopie et que nous puissions lutter ensemble contre cette grave affection visuelle.