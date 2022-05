EssilorLuxottica: Luxottica acquiert 90,9% de Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

Luxottica acquiert 90,9% de Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

Conformément à l’article 17 du Règlement (EU) n°596/2014 par Giorgio Fedon & Figli S.p.A. au nom de Luxottica Group S.p.A. et des Vendeurs (tels que définis ci-après)

Milan, Italie (31 mai 2022 - 16h10) – En référence au communiqué de presse diffusé le 11 avril 2022, et en exécution de l’accord préliminaire de vente et d’achat conclu le même jour entre Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" ou l’«Offrant »), société gérée par Essilorluxottica S.A., et les actionnaires principaux de la Société (CL & & GP S.r.l., Piergiorgio Fedon, Sylt S.r.l., Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon et Rossella Fedon), ainsi qu’avec d’autres actionnaires (nommés collectivement les "Vendeurs"), Luxottica et les Vendeurs annoncent aujourd’hui l’acquisition par Luxottica de 1 727 141 actions ordinaires de la Société Giorgio Fedon & Figli S.p.A (« Emetteur » ou « Société »), cotée sur Euronext Growth Milan, le marché organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., représentant 90,9% du capital social de la Société (la "Participation"), à un prix de 17,03€ par action achetée et cela pour un montant total d’environ 29,4 millions d’euros.

Il est à noter qu’à compter de ce jour – suite à l’acquisition par Luxottica de la Participation – les dispositions légales et réglementaires prévoient l’obligation pour Luxottica de lancer une Offre Publique d’Achat obligatoire (l’« OPA » ou l’« Offre ») sur les actions ordinaires de la Société en circulation, en application et aux fins de l’Article 106 du Décret Législatif n° 58/1998 (« TUF »), et en référence à l’Article 9 (Dispositions relatives à une offre publique d’achat) des statuts de l’Emetteur, ainsi qu’aux dispositions applicables visées dans le Règlement n°11971/99 de la Consob et tel qu’amendé ultérieurement (l’« Offre »). En référence à l’Offre, l’Article 111 du TUF devra être appliqué conformément à l’article 9-bis (« Droit d’Acquisition ») des statuts de la Société.

L’Offre Publique d’Achat obligatoire dont il est question dans ce communiqué sera effectuée par Luxottica Group S.p.A. sur 151 721 actions ordinaires de Giorgio Fedon & Figli S.p.A. c’est à dire sur l’ensemble des actions ordinaires de l’Emetteur en circulation à ce jour, déduction faite des 1 727 141 actions ordinaires déjà détenues par Luxottica (représentant 90,9 % du capital social de l’Emetteur à ce jour) ainsi que les 21 138 actions propres de la Société (représentant approximativement 1,11% du capital social de l’Emetteur).

Avant l’ouverture de la Période d’Offre, et conformément à la loi en vigueur, l’Offrant publiera une « Notice d’Offre » dont les actionnaires de Giorgio Fedon & Figli S.p.A devront attentivement prendre connaissance.

L’Offre sera effectuée exclusivement en Italie et sera soumise aux obligations de publication et au cadre de procédure spécifié dans la loi italienne et s’appliqueront, de manière équivalente, à tous les porteurs d’actions de Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

L’Offre n’est pas et ne sera pas effectuée ou diffusée aux Etats-Unis (ni adressée à des citoyens américains, tel que défini par le U.S. Securities Act de 1933 et ses amendements), ni au Canada, au Japon, en Australie, ni dans aucun pays où l’Offre n’est pas autorisée sans autorisation spécifique des autorités compétentes ou autres démarches de l’Offrant (les «Autres Pays »), ni via des moyens de communication, ni par des canaux de distribution nationaux ou internationaux (incluant, à titre d’exemple, le réseau postal, les fax, télex, e-mails, téléphone et Internet) des Autres Pays, ni au travers de toute structure d’intermédiation financière des Autres Pays, ou d’aucune autre manière.

Toute copie de tout document que l’Offrant émettrait en relation avec l’Offre, y compris partielle, n’est pas et ne devra pas être envoyée, ou transmise d’aucune manière, ou diffusée de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, dans les Autres Pays ou à destination d’un citoyen américain, tel que défini par le U.S. Securities Act de 1933, et ses amendements ultérieurs. Toute personne qui recevrait les documents mentionnés ci-dessus doit s’abstenir de les diffuser, de les envoyer ou de les faire suivre, de quelque manière que ce soit, dans d’Autres Pays ou à tout citoyen américain, tel que défini par le U.S. Securities Act de 1933, et ses amendements ultérieurs.

Toute acceptation de l’Offre résultant d’activités de sollicitation menées en violation du cadre défini ci-dessus ne sera pas acceptée.

Tout document que l’Offrant émettrait en relation avec l’Offre, ne constitue pas et ne devra pas être réputé comme constituant une offre d’instruments financiers adressée à une personne résidant dans les Autres Pays ou à un citoyen américain, tel que défini par le U.S. Securities Act de 1933, et ses amendements ultérieurs. Aucun instrument financier ne devra être offert ou acheté dans les Autres Pays sans autorisation spécifique conformément aux règlementations applicables dans ces pays ou selon les dérogations à ces réglementations.

L’acception de l’Offre par des personnes résidant dans d’autres pays que l’Italie pourra être soumise à des obligations spécifiques ou des restrictions telles que stipulées dans les lois et réglementations applicables. La responsabilité de se conformer avec ces lois et réglementations et par conséquent, de vérifier l’existence et le mode d’application de telles dispositions avant d’accepter l’Offre, incombe exclusivement aux destinataires de l’Offre, qui peut se faire assister de ses propres conseillers s’il le souhaite. L’Offrant ne pourra être tenu responsable d’aucun manquement de toute personne à l’une quelconque des restrictions mentionnées ci-dessus.

Le communiqué de presse est disponible sur les sites webs respectifs d’EssilorLuxottica et la Société, ainsi que sur www.1info.it

