EssilorLuxottica: Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2022

Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2022

Charenton-le-Pont, France (29 juillet 2022- 19h10) –Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni hier, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2022.

EssilorLuxottica a publié aujourd’hui son Rapport financier semestriel 2022.

En plus du communiqué de presse annonçant les résultats du 2ième trimestre et 1er semestre 2022, le Rapport financier semestriel comprend le Rapport d’activité semestriel 2022, les États financiers semestriels consolidés résumés, le Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle, les Informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées et la Déclaration du responsable du Rapport financier semestriel 2022.

Ce document est disponible sur le site https://www.essilorluxottica.com/, rubrique « Investisseurs / Publications », ou en cliquant directement sur le lien suivant:

https://www.essilorluxottica.com/sites/default/files/documents/2022-07/FR_Rapport%20Financier%20Semestriel_FINAL_0.pdf

Pièce jointe