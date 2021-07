EssilorLuxottica : Press releases PDF 2MB

Tournés vers l'avenir, nous sommes fiers de partager notre nouvelle approche de développement durable à l'échelle du Groupe, «Eyes on the Planet», construite autour de cinq piliers : carbone, circularité, bonne vision dans le monde, inclusion et éthique. Signe de notre engagement à long terme dans ce domaine, nous annonçons aujourd'hui notre objectif d'atteindre la neutralité carbone dans nos opérations directes d'ici 2025, en commençant par l'Europe dès 2023. Œuvrer pour nos clients, consommateurs et communautés, et agir pour notre planète nous donnent encore plus confiance dans l'avenir », ont déclaré Francesco Milleri, Directeur Général d'EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

«Nous avons délivré des résultats solides au premier semestre, et ce malgré les défis persistants de la pandémie. Notre focus sur les produits et les marques haut de gamme, une chaine d'approvisionnement puissante et une communauté mondiale d'employés compétents et engagés y ont fortement contribué.

Amérique du Nord, région la plus performante, EMEA et Amérique latine positives

Faits opérationnels et financiers marquants

Les faits marquants ainsi que les commentaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2021 sont indiqués par rapport aux même périodes de 2019. La comparaison de la performance par rapport à 2020 se trouve dans le rapport d'activité semestriel.

En millions d'euros S1 2021 S1 2019* Variation à taux de change constants1 Chiffre d'affaires 8 768 8 776 + 5,7 % Marge brute ajustée2 5 345 5 453 + 5,0 % En % du chiffre d'affaires 61,4 % 62,1 % Résultat opérationnel 1 271 1 038 + 35,1 % Résultat opérationnel ajusté2 1 622 1 512 + 16,4 % En % du chiffre d'affaires 18,5 % 17,2 % Résultat net part du groupe 854 671 + 41,5 % Résultat net part du groupe ajusté2 1 117 1 047 + 16,2 % En % du chiffre d'affaires 12,7 % 11,9 %

Des reclassements entre le coût des ventes et les dépenses d'exploitation ont été effectués afin d'en assurer la cohérence avec la présentation du premier semestre 2021. Ces reclassements sont sans incidence sur le solde du résultat opérationnel au 30 juin 2019.

Au deuxième trimestre de l'exercice, la conjoncture économique a été tributaire de l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans les différentes régions du monde. En terme de reprise, l'Amérique du Nord a été la première et la plus rapide à repartir, suivie plus graduellement par la région EMEA puis par l'Amérique latine, tandis que l'Asie-Pacifique a été confrontée à des restrictions consécutives à de nouvelles vagues de COVID-19. Le Groupe a su tirer parti de la reprise du marché et de son offre multicatégorie et multicanal pour générer une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses marges, délivrant ainsi une bonne performance au premier semestre.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires total du Groupe s'élevait à 4 709 millions d'euros, en hausse de 9,2 % par rapport à la même période de 2019 à taux de change constants1. Le chiffre d'affaires a progressé de 16,4 % en Amérique du Nord, de 3,8 % dans la région EMEA et de 2 % en Amérique latine, et a affiché une baisse de 3,5 % en Asie-Pacifique.

Outre les États-Unis, dont le dynamisme a généré plus de 50 % du chiffre d'affaires du Groupe, d'autres marchés importants ont témoigné d'une belle croissance et sont venus alimenter la reprise de l'activité, notamment la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Chine continentale, l'Australie et le Brésil.

Selon le nouveau format de présentation des états financiers, les deux segments catégorisés par canal,

savoir le segment Professional Solutions (commerce de gros) et le segment Direct to Consumer (vente de détail en magasin et e-commerce), ont connu tous deux une croissance, de respectivement 5,0 % et de 15,7 % à taux de change constants 1 au cours du trimestre, représentant 58 % et 42 % du chiffre d'affaires total du Groupe.

Les catégories optique et solaire ont toutes les deux progressé à un rythme globalement équivalent par rapport au deuxième trimestre 2019. Représentant les deux tiers de l'activité du Groupe, l'optique a poursuivi sa croissance en s'appuyant sur la capacité du Groupe à continuer à déployer ses innovations

2