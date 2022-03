EssilorLuxottica : Ray-Ban et Meta élargissent l'accès mondial aux Ray-Ban Stories

Meta Platforms, Inc. et Ray-Ban proposent leurs lunettes connectées, Ray-Ban Stories, à un public élargi à travers le monde avec le lancement du produit dans quatre nouveaux pays. Au cours des prochaines semaines, de nouveaux coloris de montures et de verres, ainsi que de nouvelles fonctionnalités logicielles seront également lancées.

Les Ray-Ban Stories vous permettent de capturer, partager et écouter vos moments les plus authentiques, et seront bientôt commercialisées dans 10 pays. Ces lunettes connectées sont en vente dès aujourd'hui dans une sélection de magasins et via la vente en ligne, en Espagne, en Autriche et Belgique, avant leur lancement en France le 14 avril.

Meta et EssilorLuxottica, société-mère de Ray-Ban, ont travaillé ensemble pour y intégrer des technologies intelligentes telles que deux caméras pour faire des photos et des vidéos, des haut-parleurs ouverts et un réseau audio à trois microphones pour assurer une transmission de qualité de la voix et du son des appels vocaux et vidéos - le tout sans compromis sur le style, le confort et l'esthétique. La gamme Ray-Ban Stories compte 28 versions de montures, coloris et verres, et les nouveautés seront expédiées au cours des semaines à venir. Les Ray-Ban Stories sont disponibles en version Wayfarer, monture la plus reconnaissable et icône depuis les années 50, avec le modèle rétro Round et le légendaire Meteor, pour offrir aux clients le choix de lunettes adaptées. Le choix de verres inclut des verres correcteurs, incolores, G15, une nouvelle variété de verres polarisants, des verres dégradés et les verres Transitions® Light Intelligent Lenses™, des verres qui s'adaptent parfaitement à toutes les conditions de luminosité.

Outre leur design emblématique associé à des technologies innovantes, les Ray-Ban Stories fonctionnent avec une application associée, Facebook View (iOS et Android), aujourd'hui disponible en français, espagnol, allemand et néerlandais. Facebook View offre une méthode parfaite pour importer, modifier et partager les contenus capturés avec les Ray-Ban Stories sur n'importe quel réseau social à partir de votre téléphone.