RAY-BAN ET META LANCENT LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LUNETTES CONNECTÉES

Les nouvelles lunettes connectées Ray-Ban l Meta sont dotées de l’intelligence artificielle META, de fonctionnalités audios, photos et vidéos avancées, d’une nouvelle application complémentaire ainsi que d’options de personnalisation et d’une distribution européenne élargie

Menlo Park, Californie, et Charenton-le-Pont, France (27 septembre 2023 – 11 h 00 PST) – Meta Platforms, Inc. Et EssilorLuxottica ont présenté aujourd’hui leur nouvelle génération de lunettes connectées, la collection Ray-Ban Meta, à l’occasion de l’événement annuel Meta Connect.

La nouvelle collection propose les toutes premières lunettes connectées équipées d’une intelligence artificielle capables de retransmettre en direct sur Instagram ou Facebook. Elles disposent aussi d’une caméra de meilleure qualité, de systèmes audio et microphone plus développés, le tout associé à une application repensée et plus intuitive, ainsi qu'un étui de chargement élégant.

La fonction de streaming en direct permet aux créateurs de contenu de diffuser leurs expériences les mains libres. Cette collection permet donc de créer d’une manière plus authentique et sans rater le moindre détail le tout dans un partage direct depuis le regard du créateur. Le porteur peut utiliser alternativement les caméras des lunettes et du téléphone sur Instagram Live ou Facebook Live jusqu’à 30 minutes. L’offre IA est exclusive aux États-Unis. Les porteurs pourront utiliser la commande vocale « Hey Meta » pour contrôler les fonctionnalités des lunettes, se plonger plus profondément dans un moment de créativité. Notre engagement pour la protection de la vie privée continue d’être au cœur du produit, c’est pourquoi l’entreprise a rendu la lumière LED de confidentialité plus grande, plus visible.

La collection de lunettes connectées Ray-Ban Meta a fait un bond en avant en termes de qualité audio et de caméra. Sa caméra passe de 5 MP à une version ultra-large de 12 MP, permettant de réaliser des photos de grande qualité et des vidéos immersives en 1080p en mode portrait. Les haut-parleurs discrets, situés directement dans les branches, offrent désormais une meilleure performance dans les basses et un système de réduction du bruit, améliorant la qualité audio globale. Chaque paire est équipée de cinq microphones intégrés qui favorisent un passage sans difficulté de la musique aux appels, tout en permettant au porteur de rester à l’écoute du monde qui l’entoure.

« Nous sommes incroyablement fiers de collaborer avec Meta pour construire cette catégorie naissante à partir de zéro. La nouvelle collection Ray-Ban Meta est unique en son genre, avec des fonctionnalités encore jamais intégrées dans une paire de lunettes. Le monde vous voit avec vos Wayfarer favorites, peut-être équipées de vos propres verres correcteurs et Transitions à porter le jour comme la nuit, mais vous savez qu’elles contiennent ce puissant univers technologique : l’IA, le streaming en direct et des capacités audio et d’appel d'une netteté exceptionnelle, le tout avec les mains libres », a déclaré Rocco Basilico, Chief Wearables Officer chez EssilorLuxottica. « C’est ce que nous avons imaginé lorsque nous avons décidé de nous engager dans ce domaine. Des technologies vraiment portables, qui améliorent la vie. Et cela ne pourra que s’améliorer. »

La collection Ray-Ban Meta compte 21 options de modèles, coloris et verres, pour offrir aux consommateurs cet avantage technologique sans compromettre l’esthétique ou le confort. Les lunettes sont disponibles en Wayfarer et Wayfarer Large, notre monture la plus reconnaissable et icône depuis les années 50 et dans un nouveau modèle de Ray-Ban, Headliner, au design plus inclusif et universel. Conçus selon les technologies optiques les plus récentes, les verres haute performance sont proposés dans une gamme polyvalente pour répondre à tous les besoins visuels et stylistiques. Disponibles dans un éventail complet d’options solaires, incolores, polarisantes ou Transitions, tous les verres offrent une clarté, un confort et une protection avancés. Pour une personnalisation encore plus poussée, l’entreprise a ajouté la possibilité de « remixer » les lunettes connectées Ray-BanMeta en choisissant la couleur de la monture, la variété et la finition des verres et plus encore, pour créer plus de 130 combinaisons de couleurs et de montures, disponibles uniquement sur Ray-Ban.com.

Avec un prix d’entrée suggéré de 299 $ (329 EUR, 369 CAD, 299 GBP, 449 AUD), les modèles de lacollection Ray-Ban Meta sont accompagnés d’un étui de chargement compact et facile à transporter, afin d’assurer une alimentation constante des lunettes. À noter, la collection est accompagnée d'une application complémentaire améliorée, Meta View (iOS et Android) qui permet d'importer facilement au contenu. L’expérience améliorée permet au porteur de partager facilement les contenus avec ses amis ou sur n’importe quel réseau social depuis son téléphone, et d’associer plusieurs paires de lunettes pour les gérer à partir d'un seul endroit.

La collection Ray-Ban | Meta est disponible à la vente à partir du 17 octobre dans les magasins Ray-Ban, sur Ray-Ban.com et Meta.com ainsi que dans certaines boutiques du groupe notamment LensCrafters, Sunglass Hut, Salmoiraghi & Viganò, ou encore à travers les opticiens partenaires d’EssilorLuxottica.

Pré-commandez ICI – https://www.ray-ban.com/france/discover-ray-ban-meta-smart-glasses/clp

À propos d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica. est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut, Lenscrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision. Avec environ 190 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 24,5 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN: FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Pour plus d’information : www.essilorluxottica.com

