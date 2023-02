EssilorLuxottica: Résultats annuels 2022 - Année record en termes de chiffre d'affaires, de résultat opérationnel et de résultat net

Résultats annuels 2022

Année record en termes de chiffre d'affaires, de résultat opérationnel et de résultat net

Contribution de toutes les régions et de toutes les activités

Progression sur l’ensemble des initiatives liées aux enjeux sociétaux et de développement durable

Chiffre d’affaires du Groupe de 24,5 milliards d'euros sur l' année 2022, en hausse de 13,9 % par rapport à 2021 en données comparables 3

Marge opérationnelle ajustée 2 à 16,8 % sur l'année 2022, en hausse de 70 points de base par rapport au pro forma 4 2021

Vente s à magasins comparables 5 du Groupe en hausse de 7,7 % sur l'année 2022, l'ancien réseau de GrandVision surperformant à + 9,3%

Investissements dans les biens d’équipement et les opérations de Fusions et Acquisitions pour renforcer le modèle économique

Cash-flow libre 6 à 2,26 milli ards d'euros pour l’année 2022

Dividende proposé à 3,23 euros par action, en hausse de 29 % par rapport à 2021

Hausse de 9,4 % du chiffre d’affaires comparable 3 au T4 2022, + 3,9 % à taux de change constant 1

Désignation de Jean-Luc Biamonti en qualité d'administrateur référent

Charenton-le-Pont, France (23 février 2023 – 7h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 22 février 2023, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2022. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont le rapport d’audit est en cours d'émission.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica ont déclaré :

« En 2022, avec un chiffre d’affaires record à 24,5 milliards d’euros et des innovations produits majeures, EssilorLuxottica a tenu ses promesses de Groupe solide et unifié. Notre regretté Président, Leonardo Del Vecchio, serait fier de la performance atteinte par chacune de nos régions et de la proximité croissante entre nos équipes et nos clients. C’est cette proximité qui est au cœur de nos pensées, à l’heure où nous exprimons notre soutien à nos collègues et clients en Turquie, ainsi qu’à l’ensemble des personnes touchées par les tremblements de terre qui ont dévasté la Turquie et la Syrie.

Durant l'année écoulée, nous avons renforcé notre modèle ouvert et en réseau, finalisé des acquisitions importantes, telles que Walman aux États-Unis et Shamir en Israël, et poursuivi nos investissements pour promouvoir l’accès à des verres et des montures de qualité, pour le bénéfice de l’ensemble du marché. Notre capacité d’innovation unique s’est illustrée par le lancement de collections durables et le déploiement de nouvelles catégories de verres optiques.

Face à un environnement macro-économique incertain, nous restons concentrés sur nos leviers stratégiques : l’intégration verticale de nos activités, l’utilisation du big data dans nos prises de décision, notre présence mondiale au cœur des marchés et le déploiement de notre programme de développement durable, Eyes on The Planet. En 2022, nous avons lancé OneSight EssilorLuxottica Foundation pour accélérer sur les activités liées à notre mission. L’ensemble de nos initiatives, portées au quotidien par l’expertise de près de 200 000 salariés, nous permettra de poursuivre notre croissance dans les prochaines années. »

Pièce jointe