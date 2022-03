EssilorLuxottica: Résultats annuels et du quatrième trimestre 2021: Accélération au quatrième trimestre, objectif de marge opérationnelle dépassé & marge opérationnelle cible de 19-20 % en 2026

Résultats annuels et du quatrième trimestre 2021

Accélération au quatrième trimestre,

objectif de marge opérationnelle dépassé

Marge opérationnelle cible de 19-20 % en 2026

EssilorLuxottica y compris GrandVision (variation d’une année sur l’autre à taux de change constants1) :

C hiffre d'affaires 1 publié du G roupe de 2021 en hausse de 20 % par rapport à 2019 et de 40 % par rapport à 2020

Croissance du chiffre d'affaires comparable 1,3 de 11 % au quatrième trimestre et de 7,4 % sur l'exercice par rapport à 2019

Meilleur trimestre de l'année , chaque région réalisant un chiffre d'affaires supérieur à celui pré- pandémie 1,3

Croissance à deux chiffres 1,3 en Amérique du Nord et Amérique latine par rapport à 2019, accélération des lunettes de soleil

Le chiffre d'affaires de l'e-commerce 4 a franchi la barre des 1,5 milliards d'euros sur l' année , +62 % 1,3 à la fois par rapport au quatrième trimestre et à l’année 2019

Résultat opérationnel ajusté 2 pro forma 4 à 16,1 % du chiffre d'affaires sur l' année

Génération de cash - flow libre 6 à 2,8 milliards d'euros

Dividende proposé de 2,51 euros par action, en numéraire ou en actions

Perspectives long terme (à taux de change constants1):

Croissance annuelle du chiffre d’affaires de 5 % sur la période 2022 - 2026

Résultat opérationnel ajusté2 à 19-20 % du chiffre d’affaires en 2026

Charenton-le-Pont, France (11 mars 2022, 7 h 00) - Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 10 mars 2022, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2021. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont le rapport de certification est en cours d'émission.

Francesco Milleri, Directeur Général d’EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica, ont tenu à s’exprimer à l’occasion : « Nos pensées vont avant tout vers les personnes affectées par la tragédie qui se déroule en Ukraine. En ces temps difficiles, la sécurité de nos salariés est notre priorité et nous apportons toute l’aide possible à nos équipes dans la région.

Pour ce qui est de nos résultats financiers, 2021 a été une année extraordinaire pour EssilorLuxottica. Dans un environnement exigeant, nous avons fait progresser nos ventes et profits au-delà des niveaux pré-pandémie, atteignant ainsi nos objectifs de chiffre d’affaires et dépassant ceux de marge opérationnelle. En 2022, nous continuons sur cette incroyable dynamique grâce à la confiance de nos clients et partenaires et à l'engagement de nos équipes, dont les 39 000 salariés de GrandVision qui ont rejoint la famille EssilorLuxottica. Nos innovations et marques, comme Stellest, Ray-Ban Stories et Transitions XTRActive, ainsi que Oakley, qui se distingue une fois de plus comme la marque la plus performante de notre portefeuille, ouvrent la voie à une nouvelle génération de produits qui changent la vie. Les toutes nouvelles catégories de produits que nous lançons bénéficieront à l’ensemble de notre industrie.

Alors que la construction d'EssilorLuxottica se poursuit au cœur même de notre secteur, nous continuons de croître en tant que Groupe socialement responsable. Le développement durable est au centre des actions que nous menons, à l'heure où nous avons atteint la neutralité carbone sur nos deux pays historiques, l'Italie et la France, et où nous sommes déjà engagés pour atteindre les prochaines étapes. Nous construisons un avenir pour tous : les talents, la maîtrise technologique et la ténacité dont nous faisons preuve actuellement sont très puissants et nous permettront de réaliser de grandes choses. »

