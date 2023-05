EssilorLuxottica : Résultats de

Assemblée générale 2023 d'EssilorLuxottica

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées

Dividende de 3,23 € par action

Les actionnaires peuvent choisir un versement du dividende en actions

Charenton-le-Pont, France (17 mai 2023 - 18:00 CET) - L'Assemblée générale annuelle d'EssilorLuxottica s'est tenue ce jour au 3 Mazarium, à Paris. Les actionnaires d'EssilorLuxottica ont approuvé l'ensemble des 19 résolutions soumises par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, y compris la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux de l'entreprise.

"Cinq ans après sa création en 2018, EssilorLuxottica est devenu le champion mondial que nous avions imaginé, "ont déclaré Francesco Milleri, Président-DirecteurGénéral, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué, à l'issue de l'Assemblée Générale. Nous avons réalisé notre vision d'EssilorLuxottica : une entreprise ouverte, collaborative et omni-canale. Nous avons des actifs solides et uniques -portefeuilles de marques et de produits, réseaux de distribution, chaine logistique et capacité d'innovation, ainsi que le savoir-faire de nos équipes-. Cela nous permet de croître avec le marché de manière durable et de progresser dans notre mission d'aider chacun à 'mieux voir et mieux être'. Nous continuons à innover pour améliorer l'expérience consommateur, les services que nous apportons aux professionnels de la vue et les standards du marché. Alors que nous célébrons ces avancées, nous souhaitons remercier nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien ".

Option pour le versement du dividende en actions

De même, la résolution permettant aux actionnaires de recevoir en actions le dividende relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 a été approuvée. Comme dûment constaté par le Conseil d'administration, le prix des actions nouvellement émises en paiement de ce dividende a été fixé à 160,91 € par action.

Ce prix correspond à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l'Assemblée générale diminuée du montant net du dividende à distribuer au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le tout arrondi au centime d'euro supérieur.

La date de détachement (« Ex date ») du dividende est fixée au 22 mai 2023 et la date d'enregistrement (« Record date ») au 23 mai 2023.

Les actionnaires pourront choisir le versement du dividende en actions nouvellement émises entre le 24 mai et le 7 juin 2023 inclus. Pour exercer cette option, les actionnaires devront envoyer leur demande aux intermédiaires financiers habilités (qui peuvent imposer une durée plus courte pour exercer l'option pour le paiement en actions, selon leurs délais de traitement). Pour les actionnaires détenant des actions au nominatif pur, la demande devra être adressée au mandataire de la Société (Uptevia, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex). Pour les actionnaires qui n'auraient pas exercé cette option le 7 juin 2023 au plus tard (ou à la date imposée par leur intermédiaire financier habilité), le dividende sera payé intégralement en numéraire.

1/2