EssilorLuxottica : Sharon Stone, le nouveau visage de LensCrafters

LensCrafters, filiale du Groupe EssilorLuxottica et l'une des plus grandes chaînes de magasins d'optique en Amérique du Nord, a annoncé que Sharon Stone, productrice et actrice primée aux Golden Globes, devient le visage de la nouvelle campagne « Your Eyes First » en 2022. En plus d'un spot télévisé, cette campagne omnicanale sera diffusée pendant deux ans dans les magasins LensCrafters, sur LensCrafters.com et sur les canaux de marketing de l'entreprise.

« LensCrafters est et a toujours été un leader respecté et reconnu du secteur de la santé visuelle. Aujourd'hui, les lunettes ne sont plus pour moi une simple solution pour améliorer ma vision, mais un accessoire qui me permet d'affirmer ma personnalité et ma créativité. Je suis ravie de collaborer avec la marque dans le cadre de la campagne « Your Eyes First », qui démontre qu'une paire de lunettes peut contribuer à améliorer votre style tout en prenant votre santé en compte. De l'examen de la vue à la fourniture de montures équipées de verres adaptés à mes besoins, LensCrafters offre une expérience de qualité et personnalisée. », témoigne Sharon Stone

Avec Sharon Stone pour représenter la marque, la campagne « Your Eyes First » reflète l'univers LensCrafters et met l'accent sur les nouvelles collections printemps de créateurs, les services de santé visuelle, et les dernières innovations en matière de verres correcteurs et solaires ainsi que les services de santé visuelle offerts par LensCrafters.

Pour cette campagne, Sharon Stone porte une sélection de nouvelles créations des marques d'EssilorLuxottica, notamment un modèle Ray-Ban rond noir et argent disponible exclusivement chez LensCrafters.

La photographie a été laissée au soin de Michael Muller et le spot publicitaire est l'œuvre de Jeff Tomsic, producteur, scénariste et réalisateur.

Pour en savoir plus, visitez le site www.lenscrafter.com