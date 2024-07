ESSILORLUXOTTICA : UBS confirme son conseil à l'achat

UBS estime qu'un trimestre faible est largement attendu. L'analyste confirme son conseil à l'achat et son objectif de 232 E avant la publication du 2ème trimestre. Cet objectif implique 15% de potentiel de hausse pour le titre du géant franco-italien de l'optique.



'Le deuxième trimestre devrait être faible, mais les perspectives pour 2025 et au-delà restent encourageantes. Ainsi, tout repli pourrait créer un point d'entrée plus attractif, selon nous' indique UBS.



'L'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, l'atténuation des pressions sur les marges et la nature défensive d'EssilorLuxottica nous rendent plus positifs pour le second semestre 2024 et au-delà', explique le broker dans le résumé de sa note.



